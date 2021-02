Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diesel gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Mücke - In der Nacht zu Donnerstag (18.02.) hatten es Unbekannte auf einen Sattelzug auf dem Parkplatz Finkenwald an der A 5 in Richtung Basel abgesehen. Die Täter brachen auf bisher unbekannte Art und Weise den Tankdeckel der Sattelzugmaschine auf und zapften rund 400 Liter Diesel ab. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stephan Müller - Pressesprecher

