Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Versuchter Wohnungseinbruch

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag versucht in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses am Fahnenweg einzudringen. Zwischen 10 und 23.30 Uhr gelang es ihnen dabei nicht, die Wohnungseingangstür aufzubrechen. Der dabei angerichtete Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell