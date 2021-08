Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Leergut aus Keller gestohlen

Kaiserslautern (ots)

In den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Hegelstraße sind Einbrecher in den vergangenen Tagen eingedrungen. Am Montagmorgen stellte ein Hausbewohner fest, dass sein Kellerverschlag aufgebrochen wurde. Ersten Überprüfungen zufolge nahmen die Eindringlinge mehrere Kisten Leergut mit.

Die Tatzeit liegt zwischen Mitte vergangener Woche und Montagmorgen, 7.50 Uhr. Wie die Täter ins Haus kamen, ist unklar.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

