POL-UL: (HDH) Gerstetten - Vorfahrt missachtet

Hoher Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Unfalls am Montag in Gerstetten.

Die 25-jährige Fahrerin des Renault fuhr kurz 14.45 Uhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Osterstraße. Von links kam ein 33-Jähriger mit seinem Mercedes und hatte Vorfahrt. Den übersah die 25-Jährige. Die Autos stießen zusammen. Durch den Aufprall wurde Renault gegen ein Verkehrszeichen geschleudert. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. Der Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos beträgt etwa 12.000 Euro.

