POL-HH: 200911-2. Verkehrshinweis und Erreichbarkeit der Polizeipressestelle anlässlich des morgigen Polizeieinsatzes

Am morgigen Samstag finden ab 13:00 Uhr in der Hamburger Innenstadt mehrere Versammlungen bzw. Aufzüge statt. Insbesondere in den Stadtteilen Lokstedt, St. Georg, Rotherbaum und St. Pauli muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Polizei empfiehlt, an diesem Tag die Innenstadt und die angrenzenden Hauptstraßen weiträumig zu umfahren. Es wird außerdem dringend angeraten, die U- und S- Bahnen zu benutzen.

Die Polizei informiert während der Versammlung auf Twitter, insbesondere über die aktuelle Verkehrslage.

Anlässlich des morgigen Einsatzes ist die Pressestelle der Polizei Hamburg für journalistische Anfragen unter der Rufnummer 040/4286-66032 erreichbar.

Die Polizeipressesprecherin Sandra Levgrün wird sich während des Einsatzes im Einsatzraum aufhalten und für O-Töne zur Verfügung stehen.

Eine Erreichbarkeit ist über die genannte Rufnummer gewährleistet.

