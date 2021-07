Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - PKW-Brand an einer Ampel

Ulm (ots)

Am Freitag musste die Feuerwehr in die Bahnhofstraße ausrücken. Dort hatte gegen 20.45 Uhr ein PKW angefangen zu brennen. Ein Ehepaar war auf dem Weg von Italien nach Schorndorf. Als sie an einer Ampel anhielten, hatte sich im hinteren Bereich des PKW ein Brand entwickelt. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Ein Personenschaden entstand nicht.

