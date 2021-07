Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - PKW-Brand in einer Tankstelle

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 15.00 Uhr, musste die Feuerwehr zu einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße ausrücken. Dort hatte auf dem Grundstück ein PKW Feuer gefangen. Das Feuer konnte durch den Fahrzeugführer selbst abgelöst werden. Als Ursache wird ein Kabelbrand im Motorraum vermutet. An der Tankstelle entstand kein Schaden.

