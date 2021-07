Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Ulm (ots)

Gegen 12.05 Uhr befuhr eine 64-jährige PKW-Lenkerin am Freitag den Wiblinger Ring. Sie wollte nach links in die Pfullendorfer Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen bevorrechtigen Radler auf dem Radweg. Bei dem Unfall wurde der 70-jährige Radfahrer leicht verletzt. Er wurde zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gefahren.

