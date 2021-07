Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen (A8) - Auffahrunfall mit Verletzten

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 22.50 Uhr, befuhren drei PKW-Lenker hintereinander die Autobahn in Richtung München. Der Verkehr kam immer wieder ins Stocken. Deshalb musste der Vorausfahrende bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende PKW bremste ebenfalls ab. Noch bevor er zum Stillstand kam fuhr ihm sein nachfahrender PKW ins Heck. Dadurch wurden 4 Personen, darunter auch zwei Kinder im Alter von 10 und 16 Jahren leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15 000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

