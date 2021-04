Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Kupferkabeltrommeln im Wert von ca. 100.000 Euro

Röbel (ots)

In der Nacht vom 12.04.2021 bis zum 13.04.2021 (18:00 Uhr bis 06:00 Uhr) wurden im Bereich Röbel zwei Solarparks angegriffen und dabei Kupferkabeltrommeln im Wert von ca. 100.000 Euro entwendet.

Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Solarpark in Kogel/Leizen an der BAB19 verschafft und 70 Rollen Kupferkabel im Wert von insgesamt ca. 25.000 Euro entwendet. Dabei wiegt eine Rolle ca. 60 kg. Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgten der Zutritt sowie der Abtransport der Kupferkabelrollen über die BAB19. Insofern müssen die Täter mindestens ein geeignet großes Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB19 zwischen den Anschlussstellen Röbel und Waren abgestellt haben, um die 70 Rollen Kupferkabel abtransportieren zu können. Zeugen, die heute Nacht auf der BAB19 in Fahrtrichtung Rostock, zwischen den AS Röbel und Waren Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, die in Zusammenhang mit dem Diebstahl stehen könnten, melden sich bitte bei der Polizei.

Der zweite angegriffene Solarpark befindet sich in nur wenige Kilometer entfernt, westlich von der BA19 zwischen Grüssow und Satow Hütte. Bislang unbekannte Täter haben einen Baucontainer auf dem dortigen Gelände gewaltsam aufgebrochen und aus diesem 200 Kupferkabeltrommeln im Wert von ca. 75.000 Euro entwendet.

Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden durch Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Sie waren bzw. sind zur Spurensicherung im Einsatz. Zeugen, die in den genannten Örtlichkeiten auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Kupferkabeltrommeln geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell