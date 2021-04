Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: LKW fährt gegen eine Autobahnbrücke

Röbel/BAB19 (ots)

Am 09.04.2021 gegen 09:30 Uhr ist es auf der Kreisstraße 11 zu einem Verkehrsunfall gekommen, da ein LKW gegen eine Autobahnbrücke der BAB19 gefahren ist. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 31-jährige deutsche Fahrer mit seinem LKW mit Auflieger die Kreisstraße 11. Dabei handelte es sich um einen Holzlaster mit ausgefahrenem Ladekran. Beim Durchfahren der Autobahnbrücke hat der 31-Jährige den Ladekran nicht eingefahren, so dass es zum Zusammenstoß mit der Brücke kam. Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in das Krankenhaus nach Plau gebracht.

Durch den Zusammenstoß wurde die Brücke beschädigt. Ein Prüfingenieur (Brückenprüfer) ist im Einsatz und prüft, ob es sicherheitsrelevante Mängel gibt. Derzeit gibt es keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Der beschädigte LKW ist nicht mehr fahrbereit und muss geborgen werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt, wobei es sich hier hauptsächlich um den Schaden am LKW (und nicht an der Brücke) handelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell