FW-HH: Feuerwehr Hamburg löscht brennenden Müllsammelplatz - Feuer greift auf Geschäftsgebäude über

Hamburg Lokstedt, 06.08.2020, 23:41 Uhr, Feuer 2 Löschzüge, Kollaustraße

Am späten Donnerstagabend um 23:41 Uhr wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg über den Notruf 112 eine Rauchentwicklung im Bereich der Kollaustraße in Hamburg Lokstedt gemeldet. Durch den Disponenten wurde die zuständige Hamburger Löschgruppe der Feuer- und Rettungswache Stellingen sowie die Freiwilligen Feuerwehren Niendorf und Lokstedt mit dem Stichwort "Feuer" alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass auf dem Innenhof eines 4-geschossigen Geschäftsgebäudes, ein Unterstand für Müllbehälter mit den Maßen 4x5m in voller Ausdehnung brannte. Die Flammen schlugen bereits über die gesamte Außenfassade in die Höhe und tiefschwarzer Brandrauch drang aus mehreren Fenstern. Durch den Einsatzleiter wurde umgehend die Alarmstufe auf "Feuer 2 Löschzüge" erhöht und damit weitere Kräfte der Feuerwehr Hamburg nachgefordert. Die Brandbekämpfung wurde umgehend durch einen Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz mit einem C-Rohr eingeleitet. Die weitere Erkundung des Gebäudes ergab, dass angrenzende Bereiche eines Fahrradgeschäftes im Erdgeschoss ebenfalls brannten. Hier handelt es sich neben Fassadenteilen hauptsächlich um Mobilar. Das Feuer könnte zügig gelöscht werden. Da das Ladengeschäft auf einer Länge von 50m stark verqualmt war, drangen mehrere Trupps unter Atemschutz mit insgesamt 3 C-Rohren in das Gebäude zur weiteren Erkundung vor, es kam jedoch zu keiner weiteren Brandausbreitung in höhergelegene Etagen. Die Fassade wurde mittels einer Wärmebildkamera mehrfach kontrolliert. Das Gebäude musste aufgrund des tiefschwarzen Brandrauchs umfangreich belüftet werden und konnte im Anschluss zur weiteren Ursachenermittlung an die Polizei übergeben werden. Einsatzdauer insgesamt 2,5 Stunden.

Kräfte im Einsatz: zwei Löschgruppen der Berufsfeuerwehr, drei Freiwillige Feuerwehren, drei Wechselladerfahrzeuge (Abrollbehälter Atemschutz, Ladebordwand und Mulde) ein B-Dienst, ein Umweltdienst, ein Bereichsführer, ein diensthabender Pressesprecher. Insgesamt 50 Einsatzkräfte.

