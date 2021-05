Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Rabiate Ladendiebin - Diebstahl von Holzbank - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Diebstahl von Holzbank

Vor einem Haus in der Uhlandstraße wurde zwischen Samstag und Montagabend, 18:30 Uhr eine Holzbank sowie eine Dekorationsschildkröte entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 9796 entgegen.

Abtsgmünd: Spielgeräte beschädigt

Auf einem Spielplatz am Rathaus wurde zwischen Freitag und Dienstag ein Spielgerät aus der Verankerung gerissen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Rufnummer 07366 / 96660 entgegen.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Am Montag um 17:10 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr in der Robert-Bosch-Straße ein Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 13.000 Euro entstand. Ein 33-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz musste im Kreisverkehr abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf.

Ellwangen: Rabiate Ladendiebin

Am Dienstag um kurz vor 12 Uhr konnte eine 39-jährige Verkäuferin in einem Discounter einen Ladendiebstahl beobachten. Daraufhin wurde die 55-jährige Frau im Kassenbereich darauf angesprochen und aufgefordert ihre Tasche zu öffnen. Die 55-Jährige griff daraufhin der Verkäuferin an den Hals, würgte sie dabei und stieß diese etwas zurück. Anschließend griff die Ladendiebin nach einer Flasche, schlug in Richtung der Verkäuferin und entfernte sich aus dem Markt. Nachdem sie von Marktmitarbeitern verfolgt wurde, konnte sie in der Nähe durch die eintreffende Polizei vorläufig festgenommen werden.

Ellwangen: Wilden Wein beschädigt

In der Magdeburger Straße wurden zwischen Freitag und Montag an einem Gebäude zwei Hauptstämme eines wilden Weines abgeschnitten. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 entgegen.

Gschwend: Sachbeschädigung am Badesee

Zwischen Sonntag und Montag wurden an Umkleidekabinen am Naturbadesee mehrere Holzbretter abgerissen und angezündet. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562

Bettringen: Sachbeschädigung auf Baustelle

Vermutlich über ein Oberlicht drangen zwischen Sonntagmorgen, 10 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, unbekannte Vandalen in eine Baustelle in der Heidenheimer Straße ein und beschmierten die Wände im Inneren des Gebäudes mit schwarzer Farbe. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise auf die Verursacher erbittet der polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490

