Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gaststätteneinbruch - Fahrgast verletzte Taxifahrer - Vandalismus - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Rabiater Fahrgast

Ein Taxifahrer beförderte am Dienstag kurz nach Mitternacht beim Bahnhof einen Fahrgast, der zu einem Asylheim in der Marbacher Straße wollte. Kaum losgefahren, forderte der Fahrgast den Taxifahrer auf, in die andere Richtung zu fahren. Nachdem der Taxifahrer gewendet hatte, wurde der Fahrgast Handgreiflich und versuchte den Autofahrer ins Gesicht zu schlagen. Der Taxifahrer hielt an, stieg aus seinem Fahrzeug, wo es zu einer weiteren Handgreiflichkeit kam, bei der er auch leicht verletzt wurde. Der Fahrgast flüchtete nach diesem Vorfall zu Fuß in Richtung Busbahnhof. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: Ca. 20 Jahre alt, 180cm groß, dunkelhäutig, kräftige Statur, muskulös. Er war mit einer dunklen Hose und weißer Jacke bekleidet. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen. Sachdienliche Hinwiese werden dort unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Großerlach: Motorradunfall

Ein 23-jähriger Motorradfahrer befuhr am Montag gegen 14.45 Uhr die B 14 zwischen Großerlach und Mainhardt. In einer Rechtskurve stürzte der Motorradfahrer und prallte gegen eine Leitschutzplanke. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand ca. 3000 Euro Sachschaden und musste abgeschleppt werden.

Murrhardt: In Gaststätte eingebrochen

In der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte eingebrochen. Die Einbrecher drangen dort über einen Seiteneingang in das Gebäude ein, wo sie im Gastraum zwei vorgefundene Spielautomaten aufbrachen und das darin befindliche Geld entwendeten. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Fassade beschädigt

Eine Gebäudefassade an der Sporthalle beim Friedensschulzentrum in der Remstalstraße wurde in der Nacht zum Montag mutwillig beschädigt. Unbekannte zertrümmerten zwei Fassadenplatten und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen, das in der Nacht zum Montag verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Winnenden-Hertmannsweiler: Auto zerkratzt

Bisher unbekannte Täter zerkratzten zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag einen in der Wiesentalstraße geparkten Pkw und verursachten hierdurch mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Schorndorf: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr die Landesstraße 1147 aus Schorndorf kommend in Richtung Oberberken. Kurz nach einer scharfen Rechtskurve querte ein Reh die Fahrbahn, weshalb der junge Biker stark bremsen musste, die Kontrolle über seine Yamaha verlor und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Das Motorrad des Mannes kollidierte anschließend noch mit dem Skoda einer entgegenkommenden 32-Jährigen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 3500 Euro geschätzt.

