POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen - Anhänger löst sich von Pkw - Unfälle

Oberkochen: Beim Vorbeifahren gestreift

Einen Schaden von ca. 3000 Euro verursachte am Pfingstmontag ein 88-jähriger Fahrzeuglenker, als er gegen 17.30 Uhr auf dem Schubartweg einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Pkw beim Vorbeifahren streifte.

Aalen: Pkw überfuhr Verkehrsinsel und beschädigte Warnbarke

Auf der Industriestraße geriet am Pfingstmontag ein in Richtung Ulmer Straße fahrender 66-jähriger Subaru-Lenker gegen 10.15 Uhr zu weit nach links und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte das Fahrzeug eine Warnbarke sowie ein Verkehrszeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5500 Euro.

Westhausen: Krad-Lenker stürzt und verletzt sich

Als am Pfingstmontag ein 60-jähriger Krad-Lenker gegen 9.30 Uhr die K 3318 von Killingen in Richtung Lippach befuhr, blockierte kurz vor Ortsausgang Killingen das Hinterrad seines Fahrzeuges aufgrund eines technischen Defekts. Der Krad-Lenker stürzte und verletzte sich. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. An seinem Motorrad entstand Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Böbingen: Anhänger löst sich von Pkw

Am Pfingstmontag gegen 14.30 Uhr befuhr eine 40-jährige Ford-Lenkerin samt Pferdeanhänger die Rosensteinstraße. Als sie beim Kreuzen der B 29 in Richtung Heubach eine Bodenwelle überfuhr, löste sich der Anhänger samt Anhängerkupplung und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Mögglingen: Sachbeschädigungen

Zwischen Pfingstsonntag und Pfingstmontag beschädigten Unbekannte in der Hauptstraße, kurz vor der Westtangente, neben der Fahrbahn einen mit einem Baum bepflanzten Pflanztopf, warfen vier Baustellenschilder um und entfernten drei Leitpfosten, die in einem weiteren Pflanztopf auf dem Kreisverkehr Westtangente/Friedhofstraße aufgefunden wurden. Der Schaden an dem Pflanztopf wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

