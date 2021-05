Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Mehrere Personen schlugen auf einen 26-Jährigen ein

Remshalden (ots)

Gegen 18:20 Uhr schlugen am Pfingsmontag mehrere Personen auf einen 26-Jährigen in der Günther-Irmscher-Straße ein. Die Täter waren teilweise mit Stangen bewaffnet und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Suche nach den fünf dunkel gekleideten Unbekannten war auch ein Polizeihubschrauber über Grunbach eingesetzt. Um was es in dem Streit ging, lies sich bislang noch nicht klären. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, erlitt aber nach derzeitigem Kenntnisstand keine schereren Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Remshalden übernommen.

