Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Unfallflucht

Aalen (ots)

Zwischen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Montag in der Eugenstraße einen geparkten Renault Twingo und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

