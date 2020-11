Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Pedelec gestohlen

Wegen einem Defekt musste ein 64 Jahre alter Radfahrer am Samstagmittag (TZ: 07.11.2020, 15 Uhr) sein Pedelec in der Weinstraße am Ortseingang von Edenkoben gegenüber dem Gymnasium abstellen. Ordnungsgemäß wurde es gegen Diebstahl verschlossen, um es anschließend mit einem PKW abzutransportieren. Als der Mann kurze Zeit später zurückkam, hatten Unbekannte das Schloss aufgebrochen und das Rad entwendet. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein 5000 Euro teures Elektrorad der Marke Cube, dessen Rahmen in den Farben orange, blau, schwarz und rot lackiert ist. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

