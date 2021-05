Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, mobile Ampel beschädigt & Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Schorndorf: Mit geparkten Autos kollidiert

Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Renault Clio fuhr am Dienstag gegen 9:45 Uhr die Damaschkestraße in Richtung Silcherstraße entlang. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Autos. Der Unfallverursacher zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den drei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, der Clio musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Endersbach: Sachbeschädigung an mobiler Ampel

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen rissen bisher unbekannte Täter die Stromleitung einer mobilen Ampelanlage in der Schorndorfer Straße heraus und verursachten hierdurch Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Weinstadt-Endersbach: Auto zerkratzt

Bisher unbekannte Täter zerkratzten zwischen Montag, 17:30 Uhr und Dienstag, 10 Uhr einen in der Uhlandstraße geparkten Skoda im Bereich der Beifahrerseite. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Nummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Kind bei Unfall leicht verletzt

Ein 13-jähriger Knabe fuhr am Dienstag gegen 8:50 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Straße Am Kätzenbach in Richtung Ortsmitte entlang. An der Einmündung Felsenberg fuhr der Junge auf die Straße und kollidierte dort mit dem Opel Astra eines 56-Jährigen. Anschließend kam er zu Fall. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Fellbach: Senior mit Fahrrad gestürzt

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer zog sich am Dienstag leichte Verletzungen bei einem Sturz zu. Er befuhr die Pfarrstraße und wollte dort einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Er steuerte über einen Bordstein und stürzte dabei. Er wurde an der Unfallstelle medizinisch versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Schaden am Fahrrad liegt bei 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell