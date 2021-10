Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneut Wohnmobil in Stralsund entwendet

Stralsund (ots)

Erst gestern meldete ein Geschädigter den Diebstahl seines Wohnmobils, grauer Fiat Ducato mit der auffälligen Aufschrift "Ursula": https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5037715

Heute, gegen 11:30 Uhr, meldete ein 36-jähriger Deutscher aus Stralsund ebenfalls den Diebstahl seines Wohnmobils. Der Grundaufbau des Fahrzeuges ist ebenfalls ein Fiat Ducato, der von der Firma Pössl als Wohnmobil umgebaut wurde. Das Wohnmobil ist rot und hat ein Stralsunder Kennzeichen.

Der Geschädigte stellte das Fahrzeug am Dänholm in Stralsund auf einem umzäunten Parkplatz ab. Das Tor zum Parkplatz steht allerdings zu unregelmäßigen Zeiten offen. Am gestrigen Tage gegen 13:00 Uhr wurde das Wohnmobil mit einem Wert von über 50.000 EUR zuletzt gesehen.

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen ist anzunehmen.

In diesem Jahr haben die Diebstähle von Wohnmobilen einen sehr deutlichen Anstieg zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr wurden in unserem Zuständigkeitsgebiet insgesamt sechs Wohnmobile entwendet, bei einem wurde es versucht. In diesem Jahr haben wir bereits knapp 20 Fälle von Diebstählen. Der Schaden liegt bereits bei über 830.000 EUR. Schwerpunkte der Tatorte sind die Hansestädte Greifswald und Stralsund. Die Ermittlungen werden in der Kriminalpolizeiinspektion Anklam gebündelt geführt. Es besteht der Verdacht, dass professionelle Banden gezielt vorgehen und Erfahrungen zeigen, dass wir von grenzüberschreitender Kriminalität ausgehen müssen.

Zeugen, die den roten Fiat Ducato gesehen haben, oder andere sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Einsatzleitstelle unter 0395 / 55822224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell