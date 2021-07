Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Täter erbeuten Handy

Hattingen (ots)

Am 29.07. gegen 00:30 Uhr sprachen zwei unbekannte Täter in der Große Weilstraße einen 17-jährigen Hattinger an. Sie hielten ihn an den Armen fest und forderten sein Handy und seine Geldbörse. Als der 17-Jährige laut um Hilfe rief, flüchteten die Unbekannten mit dem Handy. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Sie wurden wie folgt beschrieben: 1) ca. 170 cm groß, dünn, schwarze Haare mit Topfschnitt, dunkler Teint; 2) ca. 185 cm groß, dick, kurze blonde Haare, heller Teint. Hinweise erbittet die Polizei unter 02324-9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell