Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Versuchter Einbruch in Eisdiele

Hattingen (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28.07. versuchten unbekannte Täter, gewaltsam in eine Eisdiele in der Thingstraße einzudringen. Die Eingangstür hielt den Einbruchsversuch stand, im rückwärtigen Bereich gelangten sie jedoch in das Gebäude. Vermutlich aufgrund weiterer Sicherungseinrichtungen sahen die Täter von der weiteren Tatausführung ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

