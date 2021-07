Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - 13-Jähriger verunfallt mit Fahrrad

Gevelsberg (ots)

Am 28.07. gegen 16:45 Uhr befuhr ein 13-jähriger Junge aus Radevormwald mit seinem E-Bike den Kruiner Tunnel. Die Reifen seines Rades gerieten in die dortigen Schienen und er stürzte auf die Fahrbahn. Leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus verbracht.

