Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Schwerer Unfall auf der B7

Schwelm (ots)

Am 28.07. gegen 11:15 Uhr befuhr ein 22-jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw BMW die Talstraße in Fahrtrichtung Schwelm. Auf Höhe der Saarstraße verlor er in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo das Fahrzeugheck mit einem entgegenkommenden Pkw Audi kollidierte. Beide Fahrzeuge schleuderten anschließend in den Grünstreifen und kamen dort zum Stehen. Der Fahrzeugführer des Audi, ein 61-jähriger Ennepetaler, wurde durch die Kollision leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden komplett beschädigt und im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellt. Aufgrund der Größe der Unfallstelle erfolgte die fotografische Sicherung mit Unterstützung einer Drohne eines Unfallteams der Polizei Dortmund. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn nur einseitig befahrbar, die Verkehrsregelung erfolgte durch die Polizei. Gegen 16 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

