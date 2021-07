Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Gartenhaus

Gevelsberg (ots)

Im Zeitraum vom 24. bis zum 27.07. brachen unbekannte Täter in eine Parzelle einer Kleingartenanlage an der Bredderbruchstraße ein. Sie durchtrennten den Zaun, öffneten gewaltsam eine Gartenhütte und entwendeten diverse Werkzeuge. Anschließend entfernten sie sich mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell