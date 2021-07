Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Alkoholisierter Mann bringt Mutter zum Arzt

Sprockhövel (ots)

Am 27.07. gegen 10:00 Uhr meldeten Zeugen einen Mann, der soeben seine Mutter mit dem Pkw zum Arzt gefahren habe und nun von dort losfahren wolle. Der Mann sollte alkoholisiert sein. Noch auf dem Parkplatz an der Mittelstraße trafen Polizeibeamte den Sprockhöveler in seinem Pkw an. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Daraufhin wurde der 71-Jährige zur Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.

