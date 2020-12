Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Bakum- Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Samstag, 19. Dezember 2020, 20.00 Uhr, und Sonntag, 20. Dezember 2020, 09.00 Uhr, kam es in der Büscheler Straße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Wohnhaus. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist derzeit unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) in Verbindung zu setzen.

Vechta/Langförden- Schornsteinbrand

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 23.30 Uhr, kam es in der Straße Diekerhof auf einem dortigen landwirtschaftlichen Gehöft zu einem Schornsteinbrand. Der Brand breitete sich in eine Zwischendecke des betroffenen Fachwerkhauses aus, sodass Holzbalken einer Innenwand in Brand gerieten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Vechta und Langförden konnte der Brand gelöscht und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar. Die freiwilligen Feuerwehren Vechta und Langförden waren mit 36 Einsatzkräften vor Ort.

Dinklage- Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 14.53 Uhr, kam es in der Holdorfer Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter entfernte das vordere Kennzeichen von einem schwarzen Seat EXEO ST, sodass die Kennzeichenhalterung beschädigt wurde. Anschließend schmiss der Täter das Kennzeichen in ein Gebüsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage entgegen (Tel. 04443-977490) entgegen.

Dinklage- Corona-Verstoß

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 13.55 Uhr, stellten Polizeibeamte in der Holdorfer Straße eine fünfköpfige Personengruppe fest. Die angetroffenen Personen im Alter von 38 bis 62 Jahren aus Dinklage, Zeven und Vechta hielten sich nicht an das Abstandsgebot und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Vechta- Corona-Verstoß

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 22.30 Uhr, stellten Polizeibeamte eine fünfköpfige Personengruppe in der Grafenhorststraße fest. Die Personen standen ohne Einhaltung von Mindestabständen sowie ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung zusammen. Eine Überprüfung ergab zudem, dass die Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten in Vechta stammten. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 19. Dezember 2020, 05:50 Uhr, befuhr eine 26-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme die Rottinghauser Straße in Richtung Südring. Im Einmündungsbereich Rottinghauser Straße Ecke Südring Ecke übersah sie den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 63-jährigen Fahrers aus Damme, der sich mit seinem Pkw auf dem Südring befand. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen eine 62-jährige Beifahrerin im PKW des 63-Jährigen leicht verletzt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Damme- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, 19. Dezember 2020, 09:25 Uhr, befuhr eine 63-jährige Fahrerin aus Lemförde mit ihrem Pkw die K277 in Richtung Damme. Ausgangs einer Linkskurve kam sie aufgrund winterglatter Fahrbahn mit ihrem Pkw ins Schleudern. Der Pkw schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und kam auf einem Acker auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw, am Acker und an der Berme entstand Sachschaden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Vechta- Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Am Freitag, 18. Dezember 2020,15.10 Uhr, kam es in der Straße "An der Wassermühle" zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein bislang unbekannter Täter entnahm in der Straße "An der Wassermühle" einen Kanaldeckel aus der Fahrbahn. Der Deckel konnte trotz intensiver Suche nicht wieder aufgefunden werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Versuchter Einbruch in Wohnung

Am Samstag, 19. Dezember 2020, zwischen 06.00 Uhr bis 20.40 Uhr, kam es in der Stettiner Straße bei einem dortigen Mehrfamilienhaus zu einem versuchten Einbruch. Bisher unbekannte Täter gelangten in das Mehrfamilienhaus und versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Vermutlich wurden die Täter bei der Tathandlung gestört, sodass diese das Haus verließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

