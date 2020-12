POL-CLP: Pressemitteilung des PK Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für Sonntag, 20.12.20

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Barßel: Gewässerverunreinigung - Elisabethfehnkanal Am 19.12.20 gegen 13.00 h wurde durch einen Zeugen gemeldet, dass er im Elisabethfehnkanal, in Höhe der Mühlenstraße, einen im Wasser liegenden Motorblock aufgefunden habe. Am Motorblock war noch die Ölwanne vorhanden und es gelangte eine zurzeit unbestimmte Menge Motoröl ins Wasser. Der Motorblock wurde seitens der Feuerwehr Barßel geborgen. Das THW Cloppenburg unterstützte die eingesetzten Kräfte und legte Ölsperren aus. Zeugen des Vorfalls oder Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Friesoythe in Verbindung zu setzen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung wurde eingeleitet.

