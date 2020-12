Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta vom 19/20.12.20

Lohne - Verkehrsunfall

Am Samstag, den 19.12.2020 gegen 14:06 Uhr kam es auf der Dinklager Straße in Lohne zu einem Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Pkw. Ein Fahrzeugführer (m, 63) aus Damme fuhr in Richtung Innenstadt und bremste seinen Pkw bis zum Stillstand ab, um zwei Radfahrern das Überqueren der Fahrbahn an einer Fußgängerfurt zu ermöglichen. Die beiden Fahrzeugführer dahinter (m, 54 aus Badbergen und m, 58 aus Lohne) bremsten ihre Pkw ebenfalls bis zum Stillstand ab. Der Fahrzeugführer eines Pkw VW (m, 30 aus Ahlhorn) übersieht dies und fährt auf die wartenden Fahrzeuge auf. Es werden keine Personen verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. An den Fahrzeugen entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 12.500,- Euro.

Bakum - Diebstahl hochwertiger E-Bikes

In der Nacht von Freitag (18.12.2020) auf Samstag (19.12.2020) kam es zu einem Diebstahl mehrerer hochwertiger E-Bikes in Bakum. Die Fahrräder standen auf einem Firmengelände im Kapellenweg. Der Schaden beläuft sich auf ca. 45000 Euro. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta (04441-9430) zu melden.

Damme - Trunkenheit i.V.m. Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, gegen 01:00 Uhr, kontrollierten die Polizeibeamten im Asternweg in Damme einen Pkw. Dieser war ihnen in der Rottinghauser Straße aufgefallen, nachdem er in Schlangenlinien fuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrzeugführer um einen 17-jährigen Jugendlichen handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ferner stand der Jugendlicher unter dem Einfluss von Alkohol. Der Atemalkoholwert lag bei 1,33 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Jugendliche wurde in die Obhut seiner Eltern übergeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

