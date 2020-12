Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Öffentliche Toilette beschädigt

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 21.15 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße beim Mehrgenerationenpark zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Täter beschädigten auf einer öffentlichen Toilette die sanitären Einrichtungsgegenstände, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 20.30 Uhr, konnten Polizeibeamte eine Zusammenkunft von sieben Personen auf dem Parkplatz vor der Roten Schule in der Eschstraße feststellen. Die Personen trugen nur teilweise eine Mund-Nasen-Bedeckung. Eine Überprüfung ergab, dass die Personen im Alter von 16 bis 24 Jahren aus sechs verschiedenen Haushalten aus den Bereichen Dötlingen und Großenkneten stammten. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Molbergen- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 12.55 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Hauptstraße und Piusstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 20-jährige PKW-Fahrerin aus Molbergen beabsichtigte im Kreuzungsbereich die Hauptstraße von der Straße Wittensand kommend in Richtung Piusstraße zu überqueren. Hierbei übersah diese einen vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Fahrradfahrer aus Visbek, welcher den gegenüberliegenden Radweg entlang der Hauptstraße in Richtung Ermke befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 61-Jährige schwer und die 20-Jährige leicht verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber verbrachte den 61-Jährigen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Am PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt.

Molbergen- Rauchmeldealarm

Am Sonntag, 20. Dezember 2020, gegen 12.45 Uhr, rückten Polizei und Feuerwehr aufgrund der Auslösung eines Rauchmelders in die Straße Kneheimer Weg aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es bei der Inbetriebnahme einer Mirkowelle zu einer Rauchentwicklung kam. Dies löste den Rauchmelder aus. Es kam zu keiner Brandentstehung. Personen wurden nicht verletzt. Die freiwillige Feuerwehr Molbergen war mit 15 Einsatzkräften und vier Einsatzfahrzeugen vor Ort.

