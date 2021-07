Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Kassierer verhindert Diebstahl

Hattingen (ots)

Am 26.07. gegen 20 Uhr betrat ein Mann einen Kiosk in der Heggerstraße. Er nahm einige Waren aus dem Regal und gab an der Kasse an, an einem anderen Tag zu bezahlen. Als der Kassierer (20, aus Hattingen) dies ablehnte, griff er nach den Waren und versuchte aus dem Laden zu fliehen. In einem Handgemenge, bei dem der Kassierer leicht verletzt und sein TShirt zerrissen wurde, erlangte dieser die Ware zurück. Er beschrieb den flüchtigen Täter wie folgt: männlich, 30-35 Jahre alt, Vollbart, südeuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise erbittet die Polizei unter 02324-9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell