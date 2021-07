Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Raub

Schwelm (ots)

Am 26.07. gegen 06:45 Uhr fragten zwei junge Frauen (17 und 19, beide aus Lüdenscheid) eine 22-jährige Dortmunderin in der Wilhelmstraße nach Zigaretten. Als diese erwiderte, sie habe keine Zigaretten bei sich, gingen beide Frauen die Dortmunderin körperlich an und versuchten, ihr die Handtasche und ihr Handy zu entwenden. Sie traten und schlugen die Dortmunderin auch nachdem sie bereits auf dem Boden lag. Als ein Zeuge, der die Hilferufe der Dortmunderin gehört hatte, dazukam, ließen die beiden Lüdenscheiderinnen von der Frau ab und flüchteten. Eingesetzte Polizeibeamte trafen sie unweit des Tatortes an. Im Polizeigewahrsam wurden ihnen Blutproben entnommen, sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Dortmunderin wurde leicht verletzt.

