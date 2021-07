Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Alkoholisierter Mann leistet Widerstand

Ennepetal (ots)

Am 24.07. gegen 23:30 Uhr baten eingesetzte Rettungskräfte in der Milsper Straße die Polizei um Unterstützung bei einer renitenten Person. Der Ennepetaler war aufgrund seines Alkoholkonsums auch fußläufig nicht mehr verkehrstüchtig. Seine Anschrift konnte er den Beamten gegenüber nicht angeben. Im Verlauf des Einsatzes wurde der 23-Jährige zunehmend aggressiv. Nach den ersten Schlägen und Tritten in Richtung der Polizeibeamten legten diese ihm Handfesseln an und verbrachten den weiterhin Widerstandleistenden zur Polizeiwache. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am nächsten Morgen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Ein Polizist wurde leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig.

