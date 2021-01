Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der L 254 Höhe Vettelschoß

VettelschoßVettelschoß (ots)

Am Freitag, 08.01.2021 gg. 06:00 Uhr befuhr ein 34jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die L 254 aus Fahrtrichtung Linz am Rhein OT Kretzhaus, um auf Höhe des Gewerbegebiets Vettelschoß und Höhe des Penny-Marktes nach links in die Rheinstraße abzubiegen. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn bedingt durch Schneefall, kam der Fahrer mit seinem Pkw ins Rutschen, kollidierte mit dem Fahrbahnteiler/Verkehrsinsel und rutschte abschließend in die Schutzplanke. Der Pkw war unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher hatte Glück und wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz am Rhein

Telefon: 02644-943-111

________________________________

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell