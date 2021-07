Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Auffahrunfall mit drei Verletzten

Ennepetal (ots)

Am 25.07. gegen 16:20 Uhr kam es auf der Hagener Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Wetteraner befuhr die Hagener Straße mit seinem Pkw Opel. Er übersah einen anderen Pkw Opel, der auf der Fahrbahn vor ihm nach links abbiegen wollte. Die 37-jährige Fahrerin aus Ennepetal und zwei weitere Insassen (15, w, Ennepetal und 17, m, Wetter) wurden durch den Zusammenprall leicht verletzt, sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Vortest zeigte einen Wert von rund 1 Promille an. Polizeibeamte verbrachten den Wetteraner zur Polizeiwache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

