Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrerin verliert Kontrolle und kracht in geparkte Fahrzeuge: Beifahrerin leicht verletzt, 10.000 Euro Schaden

Kassel (ots)

Kassel-Nord: In der Nacht zum heutigen Mittwoch verlor eine 23 Jahre alte Autofahrerin in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße die Kontrolle über ihren Pkw und krachte in drei geparkte Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin der 23-Jährigen leicht verletzt und von Rettungskräften vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An allen vier Autos war ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden. Nach den ersten Ermittlungen zur Unfallursache besteht der Verdacht, dass die junge Frau offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen war. Darüber hinaus war bei ihr eine leichte Alkoholisierung festgestellt und ihr daraufhin eine Blutprobe zur Feststellung der genauen Blutalkoholkonzentration entnommen worden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 3:30 Uhr zu dem Unfall gerufen worden. Die 23-Jährige war mit einem Kleinwagen auf der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße vom Lutherplatz kommend in Richtung Wolfhager Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 6 war sie nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die dort abgestellten VW Polo, Ford Fiesta und Mercedes B-Klasse gekracht. Dabei hatte sich die 30 Jahre alte Beifahrerin die leichten Verletzungen zugezogen. Der Pkw der 23-Jährigen war bei dem Unfall so stark beschädigt worden, dass er anschließend abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell