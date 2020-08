Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Unbekannter zerkratzt abgestellten Audi Q7 - Polizei bittet um Hinweise (22./23.08.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Ein unbekannter Täter hat über das Wochenende den Fahrzeuglack eines Audi Q7 zerkratzt, der in der Zeit von Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, auf dem Parkplatz der Gartenfreunde Radolfzell in der Straße "Neu Bohlingen" abgestellt war. Der Unbekannte machte sich hierbei mit einem spitzen Gegenstand an der Motorhaube des Audis zu schaffen und richtete so rund 1000 Euro Sachschaden an dem Wagen an. Die Polizei Konstanz (07531 995-0) ermittelt nun wegen der mutwillig begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise zu dem unbekannten Täter.

