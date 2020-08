Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Egg, Uni Konstanz) Rauchmelder reagiert auf aufgewirbelten Schleifstaub und löst Feuerwehreinsatz aus (23.08.2020)

Konstanz-Egg, Uni Konstanz (ots)

Ein auf Staub reagierender Rauchmelder hat am Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz an der Konstanzer Uni ausgelöst. Im Gebäude "M" hatte eine Bodenbelagsfirma mit einer Bodenschleifmaschine Arbeiten ausgeführt und dabei erhebliche Staubmengen verursacht. Ein Rauchmelder in dem Gebäude reagierte auf den aufgewirbelten Staub und löste einen Brandalarm aus. Die mit vier Fahrzeugen und 16 Mann an der Uni eintreffende Wehr stellte schnell fest, dass es sich nicht um einen Brand handelte und konnte wieder abrücken.

