POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Am Dienstag, 06.07.2021, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung Bad Arolsen auf der Landstraße 3080 zwischen Wetterburg und Volkmarsen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich und ein PKW-Fahrer schwer verletzt wurden. Ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Arolsen-Landau befuhr mit seinem PKW Mitsubishi den Bericher Seeweg, vom Twistesee kommend, in Richtung Volkmarsen-Külte. Dabei querte er die Landstraße 3080 und übersah den aus Richtung Wetterburg kommenden, vorfahrtberechtigten 21-jährigen Motorradfahrer, der aus Twistetal-Twiste stammt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Motorrad Kawasaki. Der Motorradfahrer verstarb an der Unfallstelle. Der PKW-Fahrer kam mit schweren Verletzungen in das Korbacher Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden (Motorrrad 4.000,- Euro / PKW 10.000,- Euro). Die Beamten der Polizeistation Bad Arolsen haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße 3080 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

