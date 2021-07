Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gartenlaube in Brand gesetzt

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde auf einem Brachgelände an der Wasserstiege eine nicht mehr genutzte Gartenlaube in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Tatzeit liegt zwischen 03.30 Uhr und 04.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861-9000).

