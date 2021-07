Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Motorrollerfahrer ohne Fahrerlaubnis, betrunken und bekifft

Velen (ots)

Zeugen fiel am Freitagabend gegen 22.05 Uhr in Velen ein Motorrollerfahrer auf, der unsicher und in Schlangenlinie fuhr, zudem stand er während der Fahrt auf und wechselte die Position, indem er sich mit dem Bauch auf den Tank legte und die Füße in die Luft streckte. Die Zeugen folgten ihm und informierten die Polizei, die den Motorrollerfahrer ab dem Dülmener Weg verfolgte. Dort stellte dieser stellte den Roller ab und flüchtete in ein Maisfeld. Nach wenigen Minuten fanden ihn die Beamten und nahmen ihn mit zur Wache. Der 23-jährige Velener war betrunken, bekifft und zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm ihm Blutproben, um den Drogenkonsum und die Blutalkoholkonzentration exakt nachweisen zu können.

