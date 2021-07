Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brand eines Firmengebäudes

Vreden (ots)

Aktuell sind Feuerwehr und Polizei in Vreden, Up de Hacke, im Einsatz. Dort geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Firmengebäude in Brand. Die Löscharbeiten dauern an. Es wird nachberichtet.

Leitstelle der Polizei Borken, Bernhard Weßing

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell