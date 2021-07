Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Aktion des Verkehrsdienstes wird gut angenommen

Kreis Borken (ots)

Wie viel darf mein Wohnwagen oder -mobil zuladen? Was wiegt er denn nun wirklich, nachdem eine Markise oder ein Fahrradträger angebaut wurden? Diese Fragen stellen sich immer wieder Camper im Kreis. Um ihnen Sicherheit zu geben, hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken eine Aktion mit präventivem Charakter ins Leben gerufen und damit offensichtlich den Nerv getroffen. In der Mitte des Kreises, auf dem Verkehrsübungsplatz in Gescher-Estern, hatten die Beamten ihre mobile Waage aufgebaut. Die Nachfrage war groß: Zeitweise bildete sich davor eine lange Fahrzeugschlange. Geduldig warteten die Camper, bis sie an der Reihe waren. "Rollen Sie bitte in Schrittgeschwindigkeit über die Waage", lautete immer wieder die Anweisung der Polizeibeamten. Ein Beamter in dem Spezialfahrzeug der Schwerlastgruppe bewertete das Messergebnis und druckte es aus. Mit dem Resultat schwarz auf weiß suchten die Polizisten anschließend das Gespräch mit dem Fahrer des gewogenen Wohnwagens oder Wohnmobils. Es blieb nicht nur bei der Gewichtsproblematik. Auch die Stützlast, die richtige Beförderung von Gasflaschen oder die korrekte Beladung waren nur einige der besprochenen Themen. Wer an diesem Freitag keine Zeit hatte, kann an einem zweiten Termin Mitte der Ferien sein Gefährt wiegen lassen. Der Ort sowie der genaue Zeitrahmen stehen derzeit noch nicht fest, werden aber zeitnah über die üblichen Wege bekannt gegeben. Fazit der heutigen Aktion: 32 Wohnmobile und elf Wohnwagen wurden gewogen.

