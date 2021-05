POL-HB: Nr.: 0356 --Polizei begleitet Himmelfahrt

Polizei Bremen

Ort: Bremen, Stadtgebiet Zeit: 13.05.2021

Die Polizei war Donnerstag mit verstärkten Kräften im Einsatz. Bei überraschend gutem Wetter waren viele Menschen unterwegs. Die typischen Bollerwagentouren blieben aus und die Bremer und Bremerinnen hielten sich überwiegend an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Gegen 11:10 Uhr meldeten Zeugen eine größere Ansammlung von Menschen im Bereich des Osterholzer Friedhofs im Ortsteil Blockdiek. Einsatzkräfte stellten rund 800 Friedhofsbesucher fest, die ihre verstorbenen Angehörigen im Rahmen des sogenannten Zuckerfestes besuchten. Die Stimmung war friedlich, jedoch konnten die Mindestabstände aufgrund der Vielzahl der Personen nur schwer eingehalten werden. Der Parkplatz musste kurzzeitig gesperrt werden. Polizisten sprachen eine Vielzahl der anwesenden Personen an, wiesen die Besucher auf Abstands- und Hygieneregeln hin. Den Aufforderungen kamen die Gäste, soweit das Areal es zuließ, nach. Zudem wurde mit dem anwesenden Iman Kontakt aufgenommen, der ebenfalls darauf einwirkte. Gegen 12:30 Uhr leerte sich der Friedhof und der Parkplatz konnte wieder freigegeben werden. Einsatzkräfte ahndeten diverse Parkverstöße.

Am Werdersee, Osterdeich und an der Schlachte hielten sich viele Spaziergänger auf. Die Abstands -und Maskenpflicht wurde überwiegend eingehalten. Gegen 18:40 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen circa 20 Personen an der Schlachte. Die Polizei war schnell vor Ort und beendete die Auseinandersetzung. Eine Stunde später gab es eine weitere Schlägerei, dieses Mal an der Domsheide. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnten diverse Jugendliche gestellt werden. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt und Platzverweise ausgesprochen. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen zumeist leicht verletzt. Ein Jugendlicher wurde vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fragt: Wer hat die Auseinandersetzungen am Donnerstagabend beobachtet? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Gegen 16:20 Uhr am Bahnhofsplatz beobachtete eine Fußstreife, wie ein 42-Jahre alter Mann zwei Mal einen Hitlergruß zeigte. Polizisten sprachen ihn an und leiteten Ermittlungen wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein. Zudem erhielt er einen Platzverweis. Da der Mann auch keinen Mund-Nase-Schutz trug, erhielt er zudem eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

