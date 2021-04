Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Golfclub in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Montag, 5. April 2021, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 6. April 2021, 8:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster zum Gastronomiebereich des Golfclubs in Spasche auf und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten.

Die Täter entwendeten vermutlich nichts. Der Sachschaden wurde mit 600 Euro angegeben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell