Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus Firmenfahrzeug +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Montag, 5. April 2021, gegen 23:30 Uhr, auf Dienstag, 6. April 2021, gegen 09:30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die hintere, rechte Seitenscheibe eines Pkw ein, welcher in der Adelheider Straße in Delmenhorst abgestellt war.

Der Geschädigte stellte den weißen VW Caddy in der Adelheider Straße zwischen den Einmündungen Lethestraße und Elbinger Straße, auf dem Seitenstreifen, in Fahrtrichtung Brendel/Adelheide ab.

Die Täter erlangten elektrische Handwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 1.100 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst, unter der Telefonnummer 04221/1559-0, in Verbindung zu setzen.

