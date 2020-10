Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehl vollstreckt, Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streife haben Polizeibeamte am Dienstagmittag im Stadtgebiet einen Mann entdeckt, der per Haftbefehl gesucht wird. Als sie den 46-Jährigen mit seinem Fahrrad in der Schneiderstraße stoppten, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Er gab an, zu Hause bereits "die Koffer gepackt" zu haben, um seine Freiheitsstrafe von 14 Monaten anzutreten.

Die Polizisten begleiteten den 46-Jährigen in seine Wohnung, um die Koffer zu holen. Dort angekommen, entdeckten sie im Wohnzimmer ein kleines Päckchen Marihuana. Das Rauschgift wurde sichergestellt und zusammen mit dem 46-Jährigen mit zur Dienststelle genommen. Noch am selben Tag wurde der Mann ins Gefängnis gebracht und parallel ein neues Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn eingeleitet. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell