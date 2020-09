Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bausendorf (ots)

In der zeit von Samstag, 19.09.2020, 20:00 Uhr und Sonntag, den 20.09.2020, 07:00 Uhr, kam es in der Ortschaft Bausendorf, Im Hageflur/Industriegebiet und B 49, zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmiereien/Graffiti. Der/die Täter besprühten vermutlich mit Sprühdosen (pink und blau) Gehwege, Stromverteilerkasten, Leitpfosten und private Mauern. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Wittlich telefonisch (06571-9260) als auch per EMail piwittlich@polizei.rlp.de entgegen.

