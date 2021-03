Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurde der Polizei in Neustadt an der Weinstraße am Donnerstag (04.03.2021), gegen 19.00 h, ein auf der B 39 in Schlangenlinien fahrender BMW gemeldet. Dieser konnte in der Louis-Escande-Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Der 28jährige Fahrzeugführer war stark alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt.

