Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Wohnhaus

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstag zwischen 12 und 15 Uhr in ein Dreiparteienhaus an der Schützenstraße eingebrochen. Sie durchsuchten zwischen 12 und 15 Uhr mehrere Räume, machten nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Beute. Hinweise nimmt due Polizei Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

